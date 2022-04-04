Петропавловск-Камчатский, 4 апреля, 2022, 03:17 — ИА Регнум. На Камчатке 4 апреля из-за поступивших сообщений о минировании был сорван учебный процес во всех школах края. Учеников и педагогов эвакуировали из зданий образовательных учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Rafael Mizrahi Бомба

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Занятия в школах во вторую смену отменены.

Спецслужбы проводят обследования 121 здания школ.

Отмечается, что учащиеся младших классов после эвакуации передавались лично родителям, либо педагоги сопровождали детей до дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском аэропорту «заминировали» взлётную полосу, что привело к временной задержке нескольких рейсов 1 апреля.