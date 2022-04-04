Абуджа, , 03:14 — REGNUM Как минимум десять человек погибли и 19 пострадали в результате нападения боевиков на участников культурного фестиваля в нигерийском штате Плато. Об этом 3 апреля сообщает агентство NAN.

Полиция Нигерии AMISOM Public Information

По данным местных властей, боевики атаковали мирных граждан вечером 3 апреля во время фестиваля «Зерречи», который проводится каждый год в честь начала нового сельскохозяйственного сезона. Все пострадавшие были госпитализированы. На место происшествия были направлены сотрудники полиции для восстановления порядка.

Национальный секретарь по связям с общественностью Лоуренс Занго осудил нападение боевиков и призвал правительство, органы безопасности, а также международное сообщество оказать помощь пострадавшим людям, и решить гуманитарные проблемы, вызванные постоянными атаками боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военнослужащим армии Нигерии удалось отбить нападение боевиков на поезд в штате Кадуна.

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