Хабаровск, , 03:03 — REGNUM По итогам конкурса Президентского фонда культурных инициатив Хабаровский край на проведение культурных мероприятий получит более 52 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Фонд президентских грантов

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Край на конкурс подавал 64 заявки. Победителями стали семь проектов от региона, среди которых городской конкурс-фестиваль театрального искусства «Волшебство театра — 2022» имени народной артистки РФ Нины Ярцевой, интерактивная развивающая площадка «Читать — модно!», фестиваль уличного кино и другие.

Больше половины суммы – почти 35 млн рублей — выделено на проведение фестиваля «Арсеньев LIVE», посвященного 150-летию знаменитого исследователя Дальнего Востока. Фестиваль пройдет в Хабаровске. Зрителей ждет масштабное интерактивное шоу с эффектом погружения в жизнь великого исследователя.

Реализация проекта поручена Фонду развития культуры «Сказка» из Санкт-Петербурга. Символично, что сам Владимир Клавдиевич родился именно в тогдашней столице Российской Империи, но значительную часть своей жизни провёл на Дальнем Востоке.

«Арсеньев LIVE» станет кульминацией празднования юбилея нашего великого земляка. Масштаб представления будет сопоставим с грандиозностью личности Владимира Арсеньева и его влиянием на развитие Хабаровского края», — пояснили в региональном минкульте.

Арсеньев провел почти 30 лет в научных экспедициях на территории края, документируя обычаи и традиции коренных народов. На эти сведения до сих пор опираются этнографы, биологи, гидрографы, геологи, археологи и просто путешественники, открывающие для себя Дальний Восток.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство культуры Забайкальского края подвело итоги конкурса проектов некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области культуры и искусства. Средства на реализацию своих творческих идей получат шесть победителей.