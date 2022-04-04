Москва, , 03:03 — REGNUM Решением судьи арбитража Москвы Оксаны Гедрайтис с газодобывающей компании из Узбекистана в пользу ПАО «Трубная металлургическая компания» было взыскано более 38,3 млн долларов США (около 3,2 млрд рублей). Курс будет учитываться на дату платежа. Решение ответчик ещё сможет обжаловать, передаёт ИА REGNUM.

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С компании Epsilon development company, помимо долга в размере 38357432 долларов США 68 центов, также взыскано пени — 2 142 761 доллар США 44 цента. Задолженность подлежит взысканию «по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа». Также ответчику предстоит выплатить 200 тыс. рублей госпошлины.

Отмечается, что ответчик в суд не явился, а также не прислал своего представителя.

Напомним, спор слушался с ноября 2021 года. В прошлом году ТМК уже взыскивала с этого же иностранного актива более 66,4 млн долларов США по контракту от 2019 года.