Владивосток, 4 апреля, 2022, 02:43 — ИА Регнум. В Приморье с 1 апреля увеличенные пенсии получат почти 50 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Misanec.ru Пенсия

Читайте также: У 75 тысяч новосибирских пенсионеров выросли пенсии

Социальные пенсии проиндексированы на 8,6%. Повышение затрагивает около 50 тыс. приморских пенсионеров, включая почти 48 тыс. получателей социальной пенсии, из них по инвалидности — 29,5 тыс., по потере кормильца — 17,5 тыс. человек.

Одновременно с социальными выплатами индексируются пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

До конца года на индексации пенсий Приморье получит из федерального бюджета 396,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области с 1 апреля на 8,6% проиндексирован размер социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению.