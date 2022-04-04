Нью-Джерси, США, , 02:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» переиграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.

В составе победителей шайбами отметились оформивший в матче хет-трик Жан-Габриэль Пажо (12-я минута, 15-я, в большинстве и 35-я) и Кайл Палмьери (55-я).

У «Дэвилз» голы забили шведский форвард Йеспер Боквист (36-я), чешский нападающий Томаш Татар (46-я) и швейцарский форрвад Нико Хишир (59-я, при игре 6×5).

Отметим, в следующем матче «Айлендерс» 6 апреля на выезде сыграют с клубом «Даллас Старз», а «Нью-Джерси» в этот же день дома встретится с командой «Нью-Йорк Рейнджерс».