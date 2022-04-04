Южно-Сахалинск, 4 апреля 2022, 02:35 — REGNUM В районе Сахалина и Курил утром 4 апреля произошло сразу два землетрясения. Первое сейсмособытие, по данным сервиса eqalert.ru, могли ощущать жители села Соболиное.
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На глубине 10 км недалеко от полуострова Терпения произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Второе сейсмособытие было зафиксировано в районе острова Парамушир. Магнитуда землетрясения составила 4,4.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,9 произошло утром 3 апреля в акватории Тихого океана у побережья Камчатки.