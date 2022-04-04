Кызыл, , 02:37 — REGNUM Снова в Туве оказался отменён крупный бюджетный тендер на строительство. В этот раз «определение поставщика отменено» для республиканской детской больницы Кызыла, проектирование и строительство которой оценивали почти в 2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Причины отмены не сообщаются. Победитель конкурса должен был возвести здание до декабря 2024 года. Заказчиком выступал «Госстройзаказ» региона.

Изначально подвести итоги тендера планировали 30 марта. По проекту предполагалась начальная цена свыше 1,949 млрд рублей и аванс в 11%. В качестве источника финансирования назывался бюджет республики и субсидии, субвенции из федерального бюджета.

Напомним, в марте 2022 года в Туве также отменили торги, в рамках которых планировали выбрать подрядчиков для строительства четырех школ общей начальной стоимостью 5,4 млрд рублей. Причины отмены не уточнялись. При строительстве как минимум по трём объектам планировалось использовать проект повторного применения, при котором вместимость школ рассчитана на 825 человек. Четвертая школа рассчитана на 616 учеников.