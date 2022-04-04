Владивосток, , 02:34 — REGNUM В Приморье за два месяца 2022 года 627 семей воспользовались региональными сертификатами материнского капитала, который выдают при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Общая сумма — 71,8 млн рублей. Всего за первые три месяца 2022 года в Приморье выдано 837 сертификатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Материнский капитал © ИА REGNUM

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В 2021 году в Приморье выдано 5665 сертификатов. Средствами маткапитала воспользовались 3194 семьи – на сумму 421,09 млн рублей.

«Если ребенок родился в 2015 году, то размер капитала будет равен размеру, установленному на текущий год за его обращением. Если ребенок родился в 2021 году, то размер выплаты составит 191,2 тыс. рублей, когда бы за ним не обратились», — пояснили специалисты.

Потратить региональный материнский капитал за рождение третьего и последующих детей можно на улучшение жилищных условий, проведение капитального или текущего ремонта жилого помещения, получение ребенком образования, платных медицинских услуг, не входящих в перечень ОМС, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минтруде РФ знают о предложениях по использованию остатков материнского капитала. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.