Магадан, 4 апреля, 2022, 02:22 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов за многолетний добросовестный труд и в честь юбилея вручил мэру столицы Колымы Юрию Гришану знак отличия «За заслуги перед Магаданской областью», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пресс-служба правительства Магаданской области Юрий Гришан и Сергей Носов

Читайте также: Начальник УМВД Еврейской АО награждён медалью «За заслуги перед Отечеством»

«Вся трудовая биография Юрия Гришана связана с малой родиной. Впервые в истории нашего города мэр — коренной магаданец. Большой пласт работы на производстве, в профтехобразовании, в бизнесе, не одно десятилетие на службе в мэрии, погружение в сферу образования, медицины, спорта, строительства, социальной политики. Юрий Гришан знает не только проблемные точки региона, но и чувствует колоссальные возможности и потенциал колымской земли, а главное — искренне верит в успешное будущее региона. Благодаря современным методам управления Магадан шагнул в новый этап своего возрождения, он активно развивается не только как муниципальное образование Колымы, но и как комфортный современный город», — рассказали коллеги Гришана.

Носов пожелал мэру побед и достижений, реализации намеченных проектов и замыслов, над которыми власти Колымы и города работают вместе.

Как сообщало ИА REGNUM, государственную награду получил начальник УМВД России по ЕАОАлександр Добровольский. Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.