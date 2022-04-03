Оттава, 4 апреля, 2022, 02:21 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» обыграл команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jill111 Хоккей

Игра прошла на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей шайбами отличились российский защитник Артём Зуб (19-я минута), оформивший в матче хет-трик Джош Норрис (23-я, в большинстве, 35-я и 59-я, в пустые ворота) и еще один российский защитник Никита Зайцев (60-я, в пустые ворота), также записавший на свой счет один голевой пас.

У «Ред Уингз» голы забили Майкл Расмуссен (8-я) и Дилан Ларкин (53-я).

Отметим, в следующем матче «Оттава» 6 апреля на выезде сыграет с клубом «Монреаль Канадиенс», а «Детройт» в этот же день дома встретится с командой «Бостон Брюинз».