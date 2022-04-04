Саратов, , 02:19 — REGNUM Банкротное дело в отношении производителя троллейбусов «Тролза» из Саратовской области, которое длилось более двух лет, завершилось введением первого этапа — наблюдения. Оно продлится четыре месяца — до 21 июля 2022 года. Определение может быть обжаловано, но обжалование не приостанавливает его исполнение, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Этим же вердиктом в реестр кредиторов были внесены финансовые претензии московского АО «БМ-Банк» — на сумму 700,1 млн рублей.

Временным управляющим утвержден Алексей Лаптев — участник саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет» (Московская область)., которому назначено вознаграждение в 30 тыс. рублей в месяц.

Напомним, завод в Саратовской области ведёт свою историю с 1868 года. Он поставлял данный вид транспорта во многие города России. Проблемы финансового характера у предприятия начались ещё в 2019 году: тогда он ушёл в режим простоя, а чуть позднее кредиторы подали к нему несколько банкротных исков.

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