Белград, 4 апреля, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Нейтралитет в отношении военных союзов и дружеские и партнёрские отношения с Россией будет сохранять Сербия. Такое обещание дал 3 апреля победивший на президентских выборах в стране действующий президент Сербии Александр Вучич в своём обращении к сторонникам в штабе.

Александр Вучич

Вучич напомнил, что Сербия находится на европейском пути развития и при хороших взаимоотношениях с другими странами в регионе не должна терять «традиционных дружеских взаимоотношений». Глава Сербии уточнил, что Белград придерживался и в дальнейшем будет придерживаться позиции нейтралитета в отношении военных альянсов и сохранять партнёрские отношения с Россией.

«Могу вам обещать, что мы не будем выкидывать Достоевского из школ и Чайковского из оперы. Сербия будет стараться сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией», — отметил Вучич.

Также вновь избранный президент Сербии добавил, что кризис на Украине оказал огромное влияние на результаты выборов в стране. Как уточнил Вучич, страна заметно «сдвинулась вправо».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент Сербии Вучич объявил о своей победе на выборах главы государства.