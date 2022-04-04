Магадан, , 02:08 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил наладить систему диспансеризации населения с максимальным удобством для жителей. В том числе для этого он предложил использовать вторую половину дня, когда поликлиники свободны от очередей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Диспансеризация Cap.ru

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Министр здравоохранения и демографической политики Иван Горбачев отметил, что диспансеризацию в 2022 году по возрасту пройдут 1800 человек.

«Я слежу за очередями в поликлиниках и давно заметил, что после обеда в них пусто, используйте этот факт для организации диспансеризации людей, условия для работы просто идеальные», — сказал Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях Мурманской области возобновили диспансеризацию и профилактические осмотры.