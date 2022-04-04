Каир, 4 апреля 2022, 02:02 — REGNUM Лига арабских государств (ЛАГ) готова заслушать позицию России и Украины и после оценки ситуации предпримет дальнейшие шаги. При этом, как сообщили собственные источники телеканалу Al Arabiya, лига готова стать посредником для России и Украины, а также площадкой для совместных переговоров, написал ТАСС.

Заседание Лиги арабских государств
Заседание Лиги арабских государств
Цитата из видео «Arab League reappoints Ahmed Aboul Gheit Secretary General» на YouTube

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Источники рассказали, что Египет вместе с арабскими странами готов принять российскую и украинскую делегации. ЛАГ предлагает прекратить огонь между Россией и Украиной.

В понедельник 4 апреля в Москве должны пройти консультации арабской контактной группы в составе глав МИД Алжира, Египта, Иордании, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и Судана, генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абу аль-Гейта.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз должен ужесточить антироссийские санкции из-за"шокирующих преступлений», якобы совершенных в отношении гражданских лиц в Буче. Об этом 3 апреля написал министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени на своей странице в соцсети Twitter.