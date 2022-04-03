Магадан, 4 апреля, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Власти Магаданской области утвердили объём дорожных работ и подготовку к противопаводковому сезону — общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения составляет 1167,288 км, где расположено 1206 водопропускных труб и 130 мостов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Donland.ru Ремонт дорог

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Для содержания региональной сети дорог заключено 17 государственных контрактов на оказание услуг с семью подрядными организациями. В 2022 году на эти цели предусмотрено 623,4 млн рублей. На содержание ФАД «Колыма» протяженностью 834 км и искусственных сооружений (1095 водопропускных труб и 100 мостов) выделено 1,26 млрд рублей.

Губернатор Сергей Носов отметил, что предстоит большая работа по серьезному увеличению объемов работ, которые станут рекордными для Колымы.

«Мы готовы авансировать подрядчиков, чтобы они успели закупить материалы. Это позволяет нам требовать с них те объемы, которые оговорены договорами. Значимость объектов многократно возросла», — сказал глава Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в последних числах марта подрядчик приступил к ремонту подъезда к станции Угольной от трассы Хабаровск — Владивосток с 5 по 8 км — объект включён в нацпроект «Безопасные качественные дороги».