Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Видеоматериалы о событиях, снятых якобы в городе Буча, которые распространили власти Украины, созданы для подталкивания США и НАТО к участию в боевых действиях, такое мнение в Twitter высказал американский журналист и комментатор Майкл Трейси, сообщил ТАСС.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Трейси заявил, что СМИ США «с радостью» используют эти фото и видео и представляют их как подтверждённый факт.

«Они забыли обо всех стандартах журналистики, чтобы содействовать пропагандистским усилиям правительства другой страны, открыто добивающегося военных действий со стороны США», — считает американский журналист.

Он подчеркнул, что подобная попытка склонить НАТО и США к военному вмешательству не отличается тонкостью.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на критику Минобороны РФ о провокационном видео, которое сняли якобы в городе Буча, заявил, что все обвинения в адрес России, связанные со спецоперацией, будут рассмотрены на заседании Совбеза ООН во вторник 4 апреля, написалоРИА Новости.