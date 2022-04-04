4 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 08:03 — REGNUM Решение генерального директора «Яндекса» в России Елены Буниной уйти со своей должности и уехать в Израиль, потому что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями», вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 4 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

И дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья! Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Реж. Евгений Шерстобитов. 1964. СССР

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"Скатертью дорожка!» — пишет Илья Б.

Многие пользователи позитивно оценили данное событие, потому что предатели Родины на руководящих должностях, особенно в крупных IT-компаниях, таких как «Яндекс», не нужны и очень вредны.

«Баба с возу — кобыле легче, как говорится!» — написала Ева А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Буниной быстро найдётся замена, которая, кстати, не будет бить свою страну в спину.

«Невелика потеря. Фигура эта ставленая, ничего не решающая. Кто учредитель, тот и решает. Поставят новую говорящую голову, более патриотичную. И это правильно», — считает Дмитрий Т.

Часть людей надеется, что специальная военная операция России вскоре очистит нашу страну от откровенных предателей.

«Может быть, теперь, наконец-то, русофобский «Яндекс» оживёт и станет адекватной патриотичной компанией! И будет достойным конкурентом «западным» платформам! Хватит сажать на такие должности «блатных» и откровенных врагов России! Что ни должность — то диверсия сплошная», — поделился своим мнением Олег Б.

Елена Бунина (с) Пресс-служба правительства Калужской области

Ряд пользователей упрекнули Бунину в лицемерии, ведь своей Родине она предпочла Израиль, который точно так же, как и Россия, время от времени использует военную силу, чтобы усмирить своих воинствующих соседей.

«Пишет, мол, не может находиться в стране, которая воюет с соседями, и свалила в Израиль — страну, которая всю свою историю только и делает, что воюет с соседями!» — указывает Евгений С.

«Она в Израиле останется? Потому что Россия воюет с соседями, а Израиль типа нет? Боже, какие же они лицемеры. Лгут, как дышат», — отметила Юлия С.

Отдельные комментаторы отмечают, что Бунина могла бы уехать из России молча, но сделала она это намеренно громко.

«Из каких соображений покинула свою должность? В Европе, наверное, всё её недвижимое и движимое имущество. Боится санкций, которые могут быть применены к ней. Вот и свалила, громко хлопнув дверью, чтобы на новой Родине это заметили», — предполагает Влад Я.

«А зачем такие заявления делать? Не согласна там с чем-то — трудовую книжку на стол — и чемодан — вокзал — Израиль! Какой смысл делать такие мерзкие заявления? Надеется, что её на той стороне полюбят? Сомневаюсь», — написала Елена Т.

Нашлись и те, кто призывают российское руководство не допустить, чтобы такие предатели, как Бунина, имели возможность вернуться в Россию.

«Интересно, сколько она продержится? День, два, неделю? Теперь у неё клеймо на всю жизнь — предатель. С таким клеймом её нигде любить не будут. Могла ведь уехать по-тихому», — отметила Любовь С.

Иван Владимиров. Бегство буржуазии из Новороссийска в 1920 году. 1926

«Через три месяца будет ныть как Чулпан Хаматова, что деньги кончаются, а работы нет. И будет как Собчак ломиться назад в ненавистную ей Россию на заработки», — предрекает Денис Ю.

Напомним, 2 апреля пресс-служба «Яндекса» сообщила, что генеральный директор компании в России Елена Бунина уходит с должности. А главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своём Telegram-канале, что Бунина уехала из России в Израиль, потому что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями». Отмечается также, что исполняющим обязанности гендиректора «Яндекса» в России назначен Артём Савиновский.