Москва, , 01:50 — REGNUM За прошедшие выходные лидером кинопроката в России и СНГ стал российский мультфильм «Финник», набравший за минувший уик-энд 104,4 млн рублей. Это следует из данных портала kinobusiness. com за период с 31 марта по 3 апреля.

Глава международного направления ГК РИКИ Диана Юринова и Нил Ландау — один из сценаристов проекта «Финник» вместе с игрушкой-Финником Фото предоставлено компанией «Экспоконтент»

Мультипликационный фильм режиссера Дениса Чернова вышел в прокат в России 24 марта и в нем повествуется о домовом Финнике, постоянно подшучивающем над жильцами его дома, в результате чего ни одна семья не задерживается в нем надолго. При этом при появлении в доме очередных жильцов эта ситуация изменяется.

Вторым в прокате России и СНГ стал американский фантастический боевик «Морбиус», который собрал за выходные 49,5 млн рублей.

Третьим в российском кинопрокате и прокате СНГ стал американский приключенческий боевик «Анчартед: на картах не значится» режиссера Рубена Фляйшера, собравший за время уик-энда 46,2 млн рублей.