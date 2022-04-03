Магадан, 4 апреля, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской областиСергей Носов рассказал о реализации антикризисных мер поддержки населения — одна из них — повышение заработных плат работникам бюджетной сферы на уровень инфляции, сообщили корреспондентуИА REGNUMв пресс-службе правительства округа.

ИА REGNUM Увеличение зарплаты

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«Мы смотрим возможности бюджета. Мы понимаем, что хоть мы и Дальний Восток, но мы — север Дальнего Востока. А поэтому постараемся сделать так, чтобы индексация заработных плат соответствовала реальному уровню инфляции», — сказал глава Колымы.

Носов акцентировал, что есть уровень зарплат в реальном секторе экономики, к которым относится преимущественно золотопромышленность и рыбодобыча, к этому показателю привязана в части индексации заработная плата бюджетников.

«Важно также поддержать работников бюджетной сферы, которые не относятся к «указникам». Примерные суммы мы уже просчитали. Теперь важно, чтобы в будущем это повышение дошло до каждого из тех, кому оно положено», — сказал губернатор.

Как сообщалоИА REGNUM, реальная начисленная заработная плата в России в январе 2022 года снизилась на 29,5% по сравнению с декабрём 2021 года, а в годовом выражении выросла на 1,9%. Такие данные приводятся в опубликованном 30 марта докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».