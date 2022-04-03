Анадырь, 4 апреля, 2022, 01:29 — ИА Регнум. По итогам 2021 года на Чукотке среднемесячная начисленная заработная плата составила 130 561 рублей — сумма увеличилась на 7,6% по сравнению с 2020 годом, сообщили корреспондентуИА REGNUMв пресс-службе правительства округа.

Peggy Marco Зарплата

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В числе самых высокооплачиваемых оказались финансовая и страховая деятельности, работа в сфере электрической энергии, газа, кондиционированию воздуха, а также добыча полезных ископаемых.

Отмечается, что Чукотка на протяжении последних нескольких лет занимает лидирующие позиции по уровню заработной платы среди всех регионов России.

Как сообщалоИА REGNUM, в Тюменской области из-за подушевой системы оплаты труда педагогических работников сельские учителя получают в два раза меньше, чем городские.