Майами, США, , 01:27 — REGNUM Российская теннисистка Вера Звонарева вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд победили в парном разряде на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вера Звонарева Christian Mesiano

В финальном матче Звонарева и Зигемунд обыграли дуэт в составе Вероника Кудерметова из России и Элизе Мертенс из Бельгии в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 7:5.

Соперницы провели на корте 1 час 51 минуту. За это время Звонарева и Зигемунд шесть раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и смогли реализовать три брейк-пойнта из девяти возможных. Их оппонентки за этот же временной отрезок три эраза подали навылет, трижды ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта из девяти.

Отметим, призовой фонд теннисного турнира в Майами превышает $8,5 млн.