Анадырь, 4 апреля, 2022, 01:21 — ИА Регнум. В 2021 году трём семьям на Чукотке, стоящим на учёте в качестве имеющих право на получение жилищных субсидий, выданы государственные жилищные сертификаты на приобретение жилья в центральных регионах России. Общая сумма социальных выплат составила 6,4 млн рублей — это 41,4% от общей стоимости приобретённых ими жилых помещений. Для проживания семьи выбрали Санкт-Петербург, Белгородскую и Калужскую области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Admoblkaluga.ru Вручение жилищного сертификата

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Кроме того, уже в конце прошлого года за счёт дополнительно выделенных федеральных средств был выдан ещё один сертификат на 2,2 млн рублей, который ещё не реализован.

В этом году на получение жилищных субсидий претендуют две семьи — сертификаты на общую сумму свыше 8 млн рублей они получат во втором квартале 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь семей из Благовещенска вместо участков под строительство получили сертификаты на покупку или реконструкцию жилья. Эта мера внедрена в связи с нехваткой свободных земель возле Белогорска и Благовещенска.