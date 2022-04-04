Севастополь, , 01:16 — REGNUM Севастополь возглавил список лидеров демографического рейтинга среди регионов России по итогам последних трёх лет, об этом свидетельствует исследование РИА Новости, проведенное на основании данных Росстата.

Севастополь Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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Попасть в лидеры Севастополь смог за счёт миграционного притока — число жителей увеличилось на 17,8%. На втором месте Ингушетия, где количество населения возросло за три года на 5,4%, на третьем — Чечня с показателем роста в 4,1%. Прирост численности населения также наблюдался в 20 регионах РФ.

В целом по стране численность населения с 2019 года снизилась на 1,2 млн человек или на 0,83%. Эксперты заявили, что это произошло из-за резкого увеличения естественной убыли.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-декабрь 2021 года в Петербурге смертность превысила рождаемость в 1,6 раза. При этом годом ранее, в январе-декабре 2020 года, такое превышение составляло 1,3 раза.