Севастополь стал лидером демографического рейтинга в России
Севастополь, 4 апреля, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Севастополь возглавил список лидеров демографического рейтинга среди регионов России по итогам последних трёх лет, об этом свидетельствует исследование РИА Новости, проведенное на основании данных Росстата.
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Попасть в лидеры Севастополь смог за счёт миграционного притока — число жителей увеличилось на 17,8%. На втором месте Ингушетия, где количество населения возросло за три года на 5,4%, на третьем — Чечня с показателем роста в 4,1%. Прирост численности населения также наблюдался в 20 регионах РФ.
В целом по стране численность населения с 2019 года снизилась на 1,2 млн человек или на 0,83%. Эксперты заявили, что это произошло из-за резкого увеличения естественной убыли.
Как сообщало ИА REGNUM, за январь — декабрь 2021 года в Петербурге смертность превысила рождаемость в 1,6 раза. При этом годом ранее, в январе — декабре 2020 года, такое превышение составляло 1,3 раза.