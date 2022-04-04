Будапешт, , 01:16 — REGNUM Кандидат в премьер-министры Венгрии от оппозиционного блока страны Петер Марки-Заи признал 4 апреля поражение на выборах в венгерский парламент.

Флаг Венгрии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Не будем спорить: правда в том, что ФИДЕС эти выборы выиграла… Я прошу всех успокоиться, идти домой, любить друг друга и выспаться. Это хорошее решение в этой ситуации. Самое важное, что мы чисты душой, мы сейчас стоим не только перед венгерской нацией, но и, что еще важнее, перед Богом», — сказал он, трансляция выступления лидера венгерской оппозиции велась в его аккаунте в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также Марки-Заи добавил, что оппозиция Венгрии знает, что сделала все возможное и за последний год, и за все четыре года с предыдущих выборов, а также поблагодарил всех своих сторонников за поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе своей партии ФИДЕС на выборах в парламент страны.

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