Южно-Сахалинск, , 01:02 — REGNUM На Сахалине в порту Шахтёрск 2 апреля при погрузке судна в море упал матрос, сообщило astv.ru со ссылкой на пресс-службу «Восточной горнорудной компании».

Человек за бортом! Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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Известно, что ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности. При перегрузке бочек с маслом судно качнуло, матрос поскользнулся на фальшборте и упал в море. Его удалось оперативно вытащить из воды, но он скончался на борту от переохлаждения.

Судно, на котором произошла трагедия, принадлежит компании «Роктри».

Сообщается, что всю ночь на месте происшествия работали правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, моторная лодка столкнулась с паромом в порту Тангер-Мед на севере Марокко, написало агентство MAP.