Белград, , 00:51 — REGNUM Действующий президент Сербии Александар Вучич объявил о победе на выборах главы государства этой балканской страны в первом туре 4 апреля на пресс-конференции в штабе Сербской прогрессивной партии.

Александр Вучич Mc.rs

По словам Вучича, по данным указанной политической силы, ему удалось набрать т 59,8% до 60,1% на нынешних выборах президента Сербии.

«Мне удалось сделать в Сербии то, что никогда никому не удавалось. Я единственный, кто два раза победил в первом туре», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что действующий президент Сербии Александар Вучич лидирует на выборах главы этого балканского государства.

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