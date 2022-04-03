Киев, 4 апреля, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на критику Минобороны РФ о провокационном видео, которое сняли якобы в городе Буча, заявил, что все обвинения в адрес России, связанные со спецоперацией, будут рассмотрены на заседании Совбеза ООН во вторник 4 апреля, написало РИА Новости.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

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Зеленский заявил, что проинформирует партнёров Киева о всех обвинениях в адрес России. Президент Украины хочет создать специальный механизм правосудия с привлечением украинских и зарубежных специалистов.

Также Зеленский уверен, что Украина не должна была просить оружие у своих партнёров, по его мнению — оружие им должны были дать так.

Как сообщало ИА REGNUM, гарантии безопасности Украине власти США так и не предоставили. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.