Лондон, 4 апреля, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Новым постпредом Великобритании при Североатлантическом альянсе (НАТО) назначен советник британского премьер-министра по внешней политике Дэвид Куорри. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба МИД Соединенного Королевства.

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Уточняется, что Куорри сменит на этом посту в течение ближайшего времени Сару Макинтош, которая находилась на нем с 2017 года.

«НАТО жизненно важна для европейской и глобальной безопасности. Мы будем работать над укреплением альянса перед лицом российской агрессии. Я рада назначению Дэвида, который является опытным дипломатом и возглавит усилия Соединенного Королевства, сотрудничая с нашими союзниками по НАТО», — приводит пресс-служба слова главы британского МИД Лиз Трасс по этому поводу.

Отметим, Дэвид Куорри является кадровым дипломатом и был назначен советником премьер-министра Британии Бориса Джонсона по внешней политике и заместителем советника по национальной безопасности в 2019 году.