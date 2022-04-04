Москва, 4 апреля, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Центр поддержки экономики Москвы запустил специальный сервис, который позволяет автоматически осуществлять выбор федеральных и городских мер поддержки предпринимателей в условиях противодействия санкциям. Об этом 4 апреля заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Москва

«Сервис объединяет все действующие в Москве федеральные и городские меры поддержки, утвержденные в рамках антикризисного плана по стабилизации экономической ситуации. С помощью пошагового алгоритма пользователи смогут узнать о доступных для них мерах», — сказал Ефимов.

Чтобы получить информацию о мерах, предпринимателям нужно выбрать из выпадающего списка сферу своей деятельности, организационную форму, размер бизнеса, направления поддержки. После этого система автоматически покажет все доступные для конкретного предприятия меры, а также даст подробную информацию по каждой из них.

«На сайте центра предприниматели также могут заполнить анкету и внести свои предложения по мерам поддержки для их отрасли, узнать актуальные новости экономики. Совместно с Ассоциацией менеджеров два раза в неделю на площадке сайта проводятся круглые столы с предпринимателями, где обсуждаются дальнейшие шаги по стабилизации ситуации», — отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.