Буффало, США, , 00:35 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обыграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра прошла на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась победой гостей со счетом 3:5.

В составе победителей шайбы забросили Джонатан Юбердо (27-я), финский Антон Лунделль (36-я), оформивший в матче дубль Энтони Дюклер (38-я и 41-я) и Маккензи Уигар (59-я, при игре 5×3).

У «Сэйбрз» голами отличились Кайл Окпосо (18-я), Джефф Скиннер (49-я, в большинстве) и Тейдж Томпсон (51-я, в большинстве).

Отметим, в следующем матче «Флорида» 6 апреля дома сыграет с клубом «Торонто Мэйпл Лифс», а «Баффало» в этот же день также дома встретится с командой «Каролина Харрикейнз».