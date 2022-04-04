Киев, , 00:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози в Киевскую область в город Буча, написало РИА Новости.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Такое заявление Зеленского стало реакцией лидера Украины на критику Минобороны РФ видео с постановочными кадрами трупов, которое снято якобы в Буче. На кадрах видно, как «погибшие» шевелятся, встают.

«Приглашаю госпожу Меркель, господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему привела политика уступок России», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения в адрес российских военных в убийствах мирных жителей города Буча Киевской области являются очередной провокацией. Об этом говорится 3 апреля в официальном сообщении Минобороны России.