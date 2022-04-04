Ватикан, , 00:29 — REGNUM Свою готовность совершить визит на Украину подтвердил папа Римский Франциск, но уточнил, что не знает ничего о возможности такого визита. Об этом 3 апреля сообщает католическая газета Avvenire.

Папа Римский Иван Шилов © ИА REGNUM

Общение папы Римского с журналистами состоялось на борту папского самолёта во время возвращения понтифика в Ватикан после визита на Мальту. Папа Римский на вопрос о том, рассматривает он всерьёз приглашение на Украину, понтифик ответил, что приглашение в настоящее время лежит у него на столе.

«Кто-то спрашивал меня, не один человек, и я искренне сказал, что готовность есть всегда, не существует «нет». Я открыт», — заявил понтифик.

При этом папа Франциск пояснил, что не знает, удастся ли организовать визит на Украину в сегодняшней ситуации, удобно ли это будет и должен ли он вообще совершать этот визит.

Напомним, в середине марта мэр Киева Виталий Кличко направил папе Римскому приглашение совершить визит на Украину. В случае, если такой визит будет невозможен, Кличко предлагал провести видеоконференцию между Киевом и Ватиканом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что папа Римский назвал «настоящим сумасшествием» планы западных стран по увеличению доли военных расходов до 2% ВВП.

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