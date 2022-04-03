Ватикан, 4 апреля, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Свою готовность совершить визит на Украину подтвердил папа Римский Франциск, но уточнил, что не знает ничего о возможности такого визита. Об этом 3 апреля сообщает католическая газета Avvenire.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский

Общение папы Римского с журналистами состоялось на борту папского самолёта во время возвращения понтифика в Ватикан после визита на Мальту. Папа Римский на вопрос о том, рассматривает ли он всерьёз приглашение на Украину, ответил, что приглашение в настоящее время лежит у него на столе.

«Кто-то спрашивал меня, не один человек, и я искренне сказал, что готовность есть всегда, не существует «нет». Я открыт», — заявил понтифик.

При этом папа Франциск пояснил, что не знает, удастся ли организовать визит на Украину в сегодняшней ситуации, удобно ли это будет, и должен ли он вообще совершать этот визит.

Напомним, в середине марта мэр Киева Виталий Кличко направил папе Римскому приглашение совершить визит на Украину. В случае невозможности такого визита Кличко предлагал провести видеоконференцию между Киевом и Ватиканом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что папа Римский назвал «настоящим сумасшествием» планы западных стран по увеличению доли военных расходов до 2% ВВП.