Барселона, Испания, , 00:07 — REGNUM 24-летний французский фланговый нападающий каталонской «Барселоны» Усман Дембеле с оценкой 8.15 по версии портала WhoScored был признан MVP матча «Барселона» — «Севилья» (1:0).

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

За отведенное время Усман Дембеле отметился одной результативной передачей, тремя успешными обводками, одним выигранным верховым единоборством и двумя удачными отборами. Точность передач француза составила 81%.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в тринадцати турах чемпионата Испании 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и десятью результативными передачами. Также футболист получил две желтые карточки.