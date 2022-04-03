Барселона, Испания, 4 апреля, 2022, 00:03 — ИА Регнум. 3 апреля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» одержала минимальную победу над «Севильей», что позволило «сине-гранатовыми» занять второе место в турнирной таблице Примеры. Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

«Барселона»

Единственный мяч на 72-й минуте встречи забил 19-летний центральный полузащитник «сине-гранатовых» и сборной Испании Педри. Голевую передачу на свой счет записал Усман Дембеле.

Желтые карточки: Хави 56', Бускетс 61', Дембеле 82', Пике 86', Корона 86', Монтиель 86', Окампос 88'. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мария Санчес Мартинесом.

Статистика матча («Барселона"/ «Севилья»):

Удары 19/8

Удары в створ 6/3

Владение 54%/46%

Угловые 9/2

Нарушения 12/8

Составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Араухо, Алвеш, Бускетс, Педри, де Йонг (Гави, 74'), Дембеле (Гонсалес, 90'), Торрес, Обамеянг (Депай, 81').

«Севилья»: Буну, Рекик (Аугустинссон, 83'), Сантос, Кунде, Навас (Монтиель, 79'), Окампос, Жордан, Ракитич, Гудель (Эн-Несери, 79'), Ламела (Корона, 67'), Марсьяль (Мир, 83').