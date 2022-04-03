Турин, Италия, , 23:58 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored признал 37-летнего словенского голкипера миланского «Интера» Самира Ханданович лучшим игроком центрального матча 31-го тура Серии А 2021/22 «Ювентус» — «Интер» (0:1).

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Самир Ханданович, проведший на поле все 90 минут, отразил пять ударов в створ ворот и сохранил ворота в неприкосновенности. WhoScored оценил игру словенского голкипера на 7.93 балла.

Ханданович выступает за «Интер» с 9 июля 2012 года после перехода из «Удинезе» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость вратаря, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро. Соглашение футболиста с «нерадзурри» рассчитано до 30 июня 2022 года.