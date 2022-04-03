Турин, Италия, 3 апреля, 2022, 23:55 — ИА Регнум. 3 апреля миланский «Интер» в центральном матче 31-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержал минимальную победу над туринским «Ювентусом» со счетом 1:0.

Steindy Хакан Чалханоглу

Единственный мяч на 45+5-й минуте ударом с одиннадцатиметровой отметки забил 28-летний атакующий полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Составы команд:

«Ювентус»: Щенсный, Кьеллини, де Лигт, Данило, Сандро (Де Шильо, 73'), Локателли (Закариа, 34'), Рабьо (Артур, 85'), Куадрадо (Бернардески, 85'), Дибала, Влахович, Мората (Кин, 73').

«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио, Шкриниар, Бастони, Думфрис (Дармиан, 59'), Перишич, Барелла, Брозович (Гальярдини, 78'), Чалханоглу (Видаль, 78'), Мартинес (Корреа, 59'), Джеко (Госенс, 90').

«Интер», одержав восемнадцатую победу в сезоне и набрав 63 очка, укрепился на третьей позиции в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» с 59-ю очками остался на четвертом месте.