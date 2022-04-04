Москва, , 09:20 — REGNUM Малые и средние предприятия, занятые в сфере науки, промышленности и IT могут получить в Москве грант до 30 млн рублей в рамках компенсации затрат на покупку оборудования. Об этом 4 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мера поддержки действует в том случае, если оборудование было приобретено после 1 января 2022 года. Заявки принимаются на сайте Московского инновационного кластера (МИК) в период с 4 апреля до 16 мая 2022 года.

«Город помогает предпринимателям расширять и обновлять производство. При покупке отечественного оборудования можно вернуть половину его стоимости, при покупке импортного — 35%. Программа распространяется также на лизинг или погашение процентов по кредитам, взятым на эти цели», — сказала Сергунина.

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