Париж, 3 апреля, 2022, 23:42 — ИА Регнум. 23-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе с оценкой 10.0 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча 30-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Лорьян».

Sandro Halank Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

В матче против «Лорьяна» Килиан Мбаппе отметился двумя забитыми мячами, тремя результативными передачами и семью успешными обводками. Точность передач французского нападающего составила 84%.

На данный момент трансферная стоимость Мбаппе, согласно данным немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 160 миллионов евро. Текущее соглашение нападающего с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.