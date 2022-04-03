Париж, , 23:41 — REGNUM 3 апреля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» «Пари Сен-Жермен» в матче тридцатого тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 разгромил «Лорьян». Основное время встречи завершилось со счетом 5:1.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

Забитые мячи: Неймар (12' Килиан Мбаппе) — 1:0, Килан Мбаппе (28' Идрисса Гейе) — 2:0, Терем Моффи (56') — 2:1, Килиан Мбаппе (67' Ашраф Хакими) — 3:1, Лионель Месси (73' Килиан Мбаппе) — 4:1, Неймар (90' Килиан Мбаппе) — 5:1.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хакимом бен эль Хаджи. Ассистенты главного судьи — Женаль Паскуалотти и Мохамедом Бенкемо.

Статистика матча («ПСЖ"/ «Лорьян»)

Удары 15/10

Удары в створ 7/4

Владение 68%/32%

Угловые 3/1

Нарушения 7/14

Составы команд:

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньос (Рамос, 72'), Мендеш, Паредес (Вейналдум, 43'), Перейра (Керер, 80'), Гейе, Мбаппе, Неймар, Месси.

«Лорьян»: Дрейер, Лапорте, Мендес, Петро, Ле Гофф, Абергель, ле Фе (Лемуан, 89'), Монкондю (Кариока, 89'), Оуттара (Лориенте, 78'), Коне (Сумано, 68'), Моффи (Буагар, 77').

«ПСЖ», одержав 21-ю победу в сезоне и набрав 68 очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице Лиги 1. «Лорьян» с 28-ю очками остался на шестнадцатой строчке.