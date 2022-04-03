Симферополь, , 23:56 — REGNUM В случае так называемой «заморозки» нынешней ситуации на Украине киевский режим развернёт еще более массовые и жестокие репрессии против тех, кто симпатизирует России или по любому подозрению в таких симпатиях. Об этом заявил 3 апреля бывший депутат Верховной Рады Украины от «Партии регионов», экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв, живущий в России, но выезжавший на территорию Украины, освобожденную от киевских силовиков.

Олег Царев (цитата из видео канала journalist_lnr)

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Он отметил, что получает сообщения об арестах, которые ведут сотрудники СБУ в Киевской области, в местах, из которых организованно отошли российские войска. Арестованных людей обвиняют в сотрудничестве с российскими военными.

«Сотрудничали — это громко сказано. Организовывали получение гуманитарной помощи. Лечение больных. Выдачу медикаментов. Проезд между блокпостами», — пояснил Царёв.

Он добавил, что связывался со своими источниками под Киевом. «Мне сказали, что всем, кто хотел эвакуироваться, предложили помощь. Судя по всему, уехали не все. Не чувствовали своей вины и поэтому не считали, что существует опасность», — отметил политик.

По его мнению, «в случае заморозки конфликта, репрессии против несогласных, русских, противников власти усилятся на порядок».

«Мы не имеем право оставить теперь людей на Украине наедине с этой властью. У нас нет морального права теперь отступить. Надеюсь, все убедились в том, что отступать больше нельзя», — добавил Олег Царёв, имея в виду устроенную украинскими неонацистами провокацию в городе Буча.

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