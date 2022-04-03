Лондон, 3 апреля, 2022, 23:31 — ИА Регнум. В Великобритании полиция задержала за три дня более 200 экоактивистов, которые парализовали работу нефтяных терминалов. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По информации Sky News. с 1 апреля протестующие напали на семь таких терминалов. Они требуют от правительства прекратить использование нефти и нефтепродуктов, а также блокируют различные объекты нефтепромысла.

3 апреля активисты проникли на нефтяной терминал в Хартфордшире и вынудили его сотрудников прекратить работу.