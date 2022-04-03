Сан-Себастьян, Испания, 3 апреля, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Завтра, 4 апреля, в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» футбольный клуб «Реал Сосьедад» в заключительном матче 30-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 примет «Эспаньол». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Реал Сосьедад»

В последний раз «Эспаньол» и «Реал Сосьедад» играли между собой 28 ноября 2021 года в матче 15-го тура Примеры. В том матче, завершившемся со счетом 1:0, единственный мяч на 77-й минуте забил 24-летний центральный полузащитник сборной Венесуэлы Янхель Эррера.

На данный момент «Реал Сосьедад», одержав тринадцать побед и набрав 48 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» с 36-ю очками идет на двенадцатой строчке.