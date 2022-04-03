Турин, Италия, 3 апреля, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Как сообщает издание TuttoJuve, руководство «Торино» готово расстаться с 25-летним бразильским центральным защитником Глейсоном Бремером, если поступит предложение в размере 30 миллионов евро.

Toro.it «Торино» и «Сассуоло»

По информации источника, на бразильского футболиста претендуют лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Глейсон Бремер принял участие в 28-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также бразилец получил шесть желтых карточек.

Бремер выступает за «Торино» с 10 июля 2018 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» за 5,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.