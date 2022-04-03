Белград, 3 апреля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Действующий президент Сербии Александр Вучич лидирует на выборах главы этого балканского государства, согласно первым итогам выборов, публикуемых в режиме онлайн на сайте сербского избиркома.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Вучич набирает 71,26% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Пока обработано около 2% поданных на президентских выборах голосов.

Напомним, на пост президента Сербии претендуют восемь кандидатов, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков. Также в стране проходят досрочные выборы 250 депутатов Скупщины и выборы в органы местного самоуправления в городах Бор, Белград и десятке других муниципалитетов.