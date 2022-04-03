Москва, , 23:05 — REGNUM 34-летний румынский нападающий екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви с оценкой 8.00 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 ЦСКА — «Урал» (2:2).

Бикфалви и Ароян Алексей Колчин © ИА REGNUM

Эрик Бикфалви провел на поле все 90 минут. За отведенное время румынский нападающий отметился одним забитым мячом и четырьмя успешными отборами. Точность передач футболиста составила 58%.

В текущем сезоне на счету Эрика Бикфалви 7 (5+2) очков по системе гол+пас в 21-м матче чемпионата России.

Бикфалви выступает за «Урал» с 1 января 2017 года после перехода из «Томи» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 34-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.