Москва, , 23:03 — REGNUM Более 7,8 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину. Об этом 3 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

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«РФ на Украину (начиная с 2 марта) уже доставлено 7 842,3 тонны гуманитарных грузов», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего проведено 739 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки — шесть в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля в донском управлении МЧС России сообщили, что колонна МЧС России доставила ещё 665 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины.