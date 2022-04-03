Лондон, 3 апреля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассчитывает, что 28-летний таранный форвард сборной Англии по футболу Харри Кейн останется в лондонском клубе.

Catherine Kõrtsmik Гарри Кейн

«Конечно, я хотел бы, чтобы Кейн остался. Он топ-игрок, которого каждый тренер хочет видеть в своей команде. У нас с Харри отличная связь», — цитирует Конте итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что в подписании Харри Кейна заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». «Красные дьяволы» готовы включить в сделку по трансферу Кейна французского нападающего Антони Марсьяля.

В текущем сезоне Харри Кейн принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двенадцатью забитым мячам и шестью результативными передачами.